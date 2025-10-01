Santo Domingo.– Tras la entrevista que la comunicadora Clarissa Molina le realizó al actual alcalde de la Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, para su canal de YouTube, en redes sociales surgieron rumores sobre una posible relación sentimental entre ambos debido a la evidente química que mostraron durante la conversación.

Ante las especulaciones, la exreina de belleza aclaró su situación sentimental durante una intervención en el programa “El Gordo y la Flaca”, donde comparte labores con Raúl de Molina.

Clarissa Molina responde a rumores

“Estoy soltera, no estoy casada. Me encantó Panamá, Panamá me enamoró. Al alcalde lo conocí, es un hombre maravilloso, súper profesional, súper inteligente, él tiene todas las cualidades”, expresó la también presentadora dominicana.

Hasta el momento, ni Mizrachi ni su equipo han ofrecido declaraciones sobre los comentarios que circulan en plataformas digitales.