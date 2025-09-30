Una entrevista entre el alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, y la presentadora dominicana de Univisión, Clarissa Molina, ha desatado rumores de un supuesto flechazo que mantiene encendidas las redes sociales.

El encuentro ocurrió en el programa “Clarissima”, donde el político habló de su futuro político y sentimental.

Aunque aseguró que está soltero, las declaraciones del alcalde sobre lo que busca en una pareja, una mujer segura, cariñosa y más inteligente que él, y su evidente complicidad con Clarissa, fueron suficientes para que los internautas comenzaran a especular sobre una posible conexión.

Los comentarios aumentaron tras la ceremonia de los Premios Juventud, cuando a Mizrachi le preguntaron a qué artista quería ver en escena. Primero respondió con cautela que no diría el nombre de la mujer para evitar rumores, pero terminó mencionando a Clarissa Molina, quien no es cantante. La respuesta fue tomada como un gesto coqueto y encendió las alarmas entre sus seguidores.

En redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar: “Le gusta Clarissa”, “Yo ví como química entre ellos dos en esa entrevista” y “Quedó flechado” fueron algunos de los mensajes más repetidos.

Puedes leer: Bad Bunny y Morat lideran Premios Juventud: Karol G es la Artista del Año

Mientras tanto, durante la entrevista, Mizrachi, de 38 años, dejó claro que no tiene aspiraciones presidenciales y que su objetivo es seguir concentrado en su rol como alcalde.

Molina, por su parte, no ha comentado sobre las especulaciones, aunque su cercanía con el panameño durante la entrevista continúa alimentando el debate digital.

Por ahora, lo cierto es que las redes han hecho eco del supuesto coqueteo, convirtiendo a la presentadora y al alcalde en una de las “parejas inesperadas” más comentadas de la semana.