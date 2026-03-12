Clásico Mundial 2026

El béisbol vuelve a unir al planeta con la celebración del Clásico Mundial de Béisbol 2026, el principal torneo internacional de este deporte, que reúne a las mayores estrellas de las Grandes Ligas representando a sus países. La sexta edición del certamen se celebra del 5 al 17 de marzo con 20 selecciones nacionales compitiendo en sedes de Japón, Puerto Rico y Estados Unidos, con la final programada en Miami.

El torneo nació en 2006, impulsado por las Grandes Ligas y la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol, con la intención de crear una verdadera “Copa del Mundo” del béisbol profesional. Desde entonces se ha convertido en un espectáculo global que mezcla talento, orgullo nacional y rivalidades históricas.

La estructura del campeonato es clara: 20 equipos divididos en cuatro grupos de cinco. Cada grupo juega una ronda todos contra todos, y los dos mejores avanzan a los cuartos de final, iniciando una etapa de eliminación directa hasta llegar a la gran final.

La República Dominicana compite en el Grupo D, con sede en Miami, enfrentando a Venezuela, Países Bajos, Israel y Nicaragua, en lo que muchos consideran uno de los grupos más competitivos del torneo.

Pero si hay un equipo que impone respeto en este Clásico es el dominicano.

El conjunto quisqueyano es un verdadero equipo de estrellas, con figuras como Juan Soto, Julio Rodríguez y Fernando Tatis Jr. patrullando los jardines, mientras que el cuadro interior cuenta con nombres como Vladimir Guerrero Jr., Manny Machado, Ketel Marte y Junior Caminero.

En el montículo destacan brazos de gran nivel, encabezados por Sandy Alcántara y un cuerpo de lanzadores con experiencia en Grandes Ligas. El equipo es dirigido por la leyenda dominicana Albert Pujols, quien asume el reto de conducir a la escuadra criolla hacia la gloria.

La organización del conjunto dominicano está bajo la Federación Dominicana de Béisbol, con apoyo financiero del Gobierno dominicano y patrocinadores privados. Entre ellos destacan el Ministerio de Turismo y el Banco BHD, que respaldan la participación del equipo como parte de una estrategia de proyección internacional del país.

En cuanto a favoritos, Japón, campeón defensor, Estados Unidos, Venezuela y la propia República Dominicana aparecen entre los principales aspirantes al título. Muchos analistas incluso proyectan una posible final entre dominicanos y japoneses, dos potencias del béisbol moderno.

Sin embargo, cuando se combinan talento, historia y pasión, pocos equipos generan tanta expectativa como el dominicano. Con una alineación que parece salida de un Juego de Estrellas y una fanaticada que vive el béisbol como religión, la ilusión vuelve a encenderse. Porque cuando Dominicana entra al diamante en un Clásico Mundial, no solo juega un equipo, juega todo un país.