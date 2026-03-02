Santo Domingo.– El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, encabezó la tarde de este lunes el recibimiento oficial al equipo que representará a la República Dominicana en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, tras su llegada al país para agotar una agenda que incluye dos partidos de fogueo antes de su debut en el torneo.

La selección arribó al Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez (AILA) en un vuelo chárter procedente de Miami y posteriormente se trasladó al hotel donde fue sorprendida con una bienvenida cargada de música y folclor.

La orquesta del merenguero típico El Prodigio animó la recepción, mientras el Ballet Folclórico del Ministerio de Turismo aportó el colorido cultural al acto organizado por el Ministerio de Deportes.

Cruz saludó a los jugadores y les manifestó su respaldo de cara al compromiso internacional.

“Hemos querido realizar este recibimiento para decirle a nuestras estrellas que estamos orgullosos del equipo que tenemos y que su país los respalda”, expresó el funcionario.

Recepción con sabor dominicano

La actividad alteró momentáneamente la rutina del hotel, donde huéspedes y empleados aprovecharon para tomarse fotografías y compartir con los peloteros, quienes también bailaron y compartieron en un ambiente distendido.

Ballet Folclórico del Ministerio de Turismo

Un panel con las frases “Los mejores del mundo”, “¡Orgullo dominicano!” y “Bienvenidos” ambientó el lobby durante la breve pero emotiva actividad, que reforzó el mensaje de respaldo institucional y popular al conjunto.

Preparación antes del debut

La novena dominicana disputará dos partidos de preparación ante los Tigres de Detroit antes de su debut el viernes frente a Nicaragua en el Clásico Mundial, en busca de afinar detalles competitivos previo al inicio oficial del torneo.