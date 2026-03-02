Albert Pujols: “La misiónes ganar el campeonato”

Selfie de los jugadores dominicanos en el que aparecen Junior Caminero, Carlos Estévez, Julio Rodríguez, Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Luis Severino, Geraldo Perdomo, Jeremy Peña y Oneil Cruz.

El dirigente del equipo dominicano, Albert Pujols, y su cuerpo de coaches dejaron claro un único mensaje a los peloteros que estarán en el Clásico Mundial de Béisbol: “La misión es ganar el campeonato”.

El capataz del seleccionado dominicano reconoció que cumplir el objetivo no será tarea fácil, por lo que será responsabilidad de todos los involucrados lograrlo.

“La responsabilidad que tenemos es representar el nombre que llevamos en el pecho y olvidarnos por dos semanas de los nombres que tenemos en la espalda”, fueron las primeras palabras de Pujols a sus jugadores. Puedes leer: Albert Pujols: “Fueron muchos dolores de cabeza”

Al ser entrevistado este lunes en el programa radial Abriendo Sports, expresó que durante estas semanas de competencia todos serán una misma familia.

Aseguró que los jugadores están preparados para el reto y enfocados en ganar un juego a la vez.

Alineación

Adelantó que el primer bate para el partido de fogueo de este martes contra los Tigres de Detroit será el jardinero Fernando Tatis Jr..

Indicó que la alineación de este encuentro será muy semejante a la que utilizará contra Nicaragua el viernes, en el inicio del Clásico Mundial de Béisbol en el LoanDepot Park de Miami.

Definir una alineación no ha sido una tarea fácil para Pujols.

“Este es un dolor de cabeza que cualquier dirigente quisiera tener, el privilegio de dirigir un equipo como el de República Dominicana”, precisó.

Aseguró que “el lineup que vamos a poner es tremendo y nos va a representar”.

Bendecido

Al compartir sus primeras horas junto a los jugadores, señaló que tuvo emociones encontradas al verse vestido con la indumentaria dominicana 20 años después de haber sido parte del primer Clásico, en 2006.

“No lo podía creer, ser el dirigente de estos muchachos.

Nuestro país ha sido bendecido con tanto talento a nivel mundial y tener la oportunidad de dirigirlos es una bendición”, destacó Pujols.

También resaltó el liderazgo de los jugadores, especialmente el de Manny Machado y Vladimir Guerrero Jr.