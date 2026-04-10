Claudia Sheinbaum y las desapariciones forzadas: ¿cómo responde su Gobierno?

Las desapariciones forzadas se han convertido en una molestosa mancha para su Gobierno. Un informe de la ONU, que ella rechaza, cita miles de casos sin aclarar y cuestiona la supuesta desidia de las autoridades frente a los desafíos. Aunque haya omisiones y excesos, el informe pone al Gobierno contra las cuerdas en el caso de las desapariciones.

Miguel Díaz Canel

Presidente de Cuba

La severa crisis que ha golpeado al pueblo cubano son para que entienda la necesidad de acelerar los cambios políticos, económicos y sociales para superar el estancamiento que sufre el país. Pero, por más dolorosa que sea la situación, tiene razón al señalar que Estados Unidos no tiene excusa que justifique una intervención en la isla.

Gloria Reyes

Ministra de la Mujer

La integración de la mujer rural al aparato productivo a través de financiamiento del Banco Agrícola es, sin duda, una auspiciosa iniciativa. Además de la gran capacidad de trabajo que han demostrado, muchas mujeres se quedan en el camino en el campo por falta de apoyo u oportunidades para ejecutar proyectos