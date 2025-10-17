Club El Edén campeón Clásico Hugo Cabrera

Alex Damirón, ejecutivo de Hispanic Basketball Association (HBA), le entrega la copa de campeón a Amerfis Rijo, delegada del club El Edén de Nagua. A la derecha, Manolito Prince, presidente de la HBA, y Fernando Geraldino, de la empresa Seaboard “Energía Limpia”.

El club El Edén, del municipio de Nagua de la provincia María Trinidad Sánchez, conquistó el título del II Clásico de Baloncesto Hugo Cabrera U16, Copa SOMOS con la participación de 20 equipos. Culminó el lunes en los Estados Unidos.

El Edén venció 58-47 a los Reales del Caliche, del Cristo Rey, en el partido final disputado en la Escuela Secundaria de la ciudad de Unión City, estado norteamericano de Nueva Jersey.

Estupendo

Yanden Pérez se presentó bestial en la duela con 28 puntos, seis rebotes y cuatro asistencias, Enmanuel Vásquez 14 tantos y tomó ocho balones, y Kelfry Rosario siete y nueve atrapadas.

Por los vencidos, Justin Rincón logró un doble-doble de 32 puntos y 13 rebotes, y Jeudy Rodríguez le respaldó con nueve encestes.

Dedicatoria

El certamen juvenil masculino se celebró del 10 al 13 de este mes, en el citado centro de estudios secundarios de Nueva Jersey y fue dedicado en especial al doctor Ramón Tallaj.

La organización estuvo a cargo de la Hispanic Basketball Association (HBA), que preside el Inmortal del Deporte Dominicano Manolito Prince, y la dirección técnica de Víctor Sierra y la producción de P&G Events, que preside Mariel Gilbert.

Puerto Plata se adjudicó la tercera posición de la justa tras imponerse 60-41 al club San Lázaro, de Santo Domingo.

Jesús Núñez anotó 14 puntos y seis rebotes, Greuris Almonte y Erick Domínguez con nueve.

Compitieron 20 equipos: Bameso, Academia Sueños Basketball, Villa Francisca, Renacer, Gregorio Luperón, Gladiadores, La Ciénaga, El Edén de Nagua, Ensanche La Fe, Academia José Pérez, los Toritos Kids, Brisas del Isabela, Puerto Plata, Bameso NY, Reales del Caliche y San Lázaro.

Además, de cuatro combinados de los Estados Unidos como lo son Union City High School, Washington Heights JV, Unión Deportiva de Providence y New York City Elite.

