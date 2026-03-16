CNCP respalda llamado a proteger la seguridad alimentaria

Santo Domingo. — El Consejo Nacional del Comercio en Provisiones (CNCP) respaldó el llamado realizado por el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Julio Virgilio Brache, sobre la necesidad de que el país adopte medidas preventivas para garantizar el abastecimiento de alimentos ante posibles interrupciones en el comercio internacional, advirtiendo que “sin comercio organizado no hay abastecimiento de alimentos en los hogares dominicanos”.

La entidad que agrupa a asociaciones de comerciantes de provisiones, mayoristas, importadores, surtidoras y supermercados económicos destacó que la seguridad alimentaria del país no solo depende de la producción y procesamiento de alimentos, sino también de la fortaleza de la red de distribución comercial que permite que esos productos lleguen diariamente a millones de familias en todo el territorio nacional.

“El comercio de provisiones constituye el último eslabón de la cadena de abastecimiento. Somos quienes garantizamos que los productos básicos lleguen de manera permanente a los barrios, comunidades y ciudades del país a través de colmados, supermercados y establecimientos detallistas”, señaló Jorge Jerez presidente del CNCP.

La organización explicó que la red nacional de comercios de provisiones representa uno de los principales canales de distribución de alimentos y productos de consumo masivo en la República Dominicana, permitiendo que bienes esenciales como arroz, habichuelas, aceite, leche, café y otros productos básicos estén disponibles de manera continua para la población.

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En ese sentido, el CNCP coincidió en la importancia de fortalecer los mecanismos de coordinación entre el sector público y privado para anticipar posibles impactos derivados de las tensiones geopolíticas internacionales y sus efectos sobre el transporte marítimo, los costos logísticos y la disponibilidad de materias primas.

El gremio indicó que, ante escenarios de incertidumbre global, resulta fundamental fortalecer las cadenas de suministro, promover la producción nacional y garantizar condiciones que permitan al comercio continuar cumpliendo su rol estratégico en la distribución de alimentos y bienes de consumo.

Asimismo, la organización reiteró su disposición de participar en los espacios de diálogo y coordinación que se establezcan entre las autoridades y los sectores productivos, con el objetivo de contribuir a la implementación de estrategias que permitan preservar la estabilidad del abastecimiento alimentario y evitar distorsiones en los mercados.

Finalmente, el CNCP subrayó que la seguridad alimentaria del país descansa en la articulación de toda la cadena productiva y comercial, desde la producción agrícola y la agroindustria hasta el comercio que conecta esos productos con los hogares dominicanos.