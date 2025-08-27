Santo Domingo.– El director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), mayor general retirado Juan Manuel Méndez, advirtió este miércoles que alrededor del 70 % del territorio dominicano es vulnerable a fenómenos naturales, especialmente a inundaciones, por lo que llamó a las alcaldías a asumir un rol más activo en la prevención y mitigación de riesgos.

“Prácticamente un setenta por ciento de las provincias de nuestro país, en algún momento son vulnerables a inundaciones, ya sean rurales o urbanas, al igual que hay un gran porcentaje de nuestras provincias», expresó Méndez durante el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.

El director del COE insistió en que el problema se agrava por la ocupación de espacios inadecuados para viviendas y comercios, lo que expone a la población a mayores riesgos durante fenómenos extremos.

“Las situaciones de las inundaciones se ven más cuando la poblacion es la que crea la vulnerabilidad y digo que crea la vulnerabilidad porque el ser humano construye vulnerabilidad. Cuando tu construyes al lado de un río, encima de una cañada o próximo a la ladera de una montaña, tú estás creando vulnerabilidad», explicó.

En ese sentido, Méndez exhortó a los gobiernos locales a asumir un papel más activo en la reducción de riesgos. Recordó que los ayuntamientos son responsables de otorgar permisos de construcción y advirtió que al autorizar edificaciones en zonas vulnerables se incrementa la exposición de la población a desastres.

Insistió en que las autoridades municipales deben cumplir con su rol de regulación y prevención para evitar que la vulnerabilidad continúe aumentando en las comunidades.

El titular del COE reiteró que la República Dominicana, por su ubicación geográfica y condiciones climáticas, está expuesta de manera permanente a amenazas naturales, por lo que la prevención y la planificación urbana resultan fundamentales para disminuir los impactos.