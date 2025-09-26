COE coloca en alerta a 30 provincias y el DN por vaguada y onda tropical con potencial ciclónico

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este viernes en alerta a 30 provincias del país, con excepción de Duarte, debido a los efectos de una vaguada y una onda tropical activa con alto potencial ciclónico ubicada sobre Haití, que continúa generando aguaceros y tormentas eléctricas en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el pronóstico de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet).

Provincias en alerta roja

Las provincias en alerta roja son: Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal, San José de Ocoa y Azua, donde los residentes en zonas vulnerables deben estar preparados para ser evacuados por los organismos de protección civil en caso de ser necesario.

Provincias en alerta amarilla

En alerta amarilla se encuentran: María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, El Seibo, San Juan, Monte Plata, Pedernales, Monseñor Nouel, La Altagracia, La Romana, Samaná, Hato Mayor, Peravia, Barahona y La Vega. En estas localidades se exhorta a la población en zonas de riesgo a iniciar los preparativos preventivos.

Provincias en alerta verde

Mientras que en alerta verde permanecen: Elías Piña, Puerto Plata, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia, Sánchez Ramírez, Santiago, Bahoruco, Espaillat y Valverde. En estas provincias, las autoridades llaman a los residentes en áreas bajas a mantenerse atentos a la evolución del fenómeno y en comunicación constante con los organismos de emergencia.

Recomendaciones marítimas

El pronóstico marino de Meteorología advierte a los operadores de pequeñas embarcaciones en la costa del Atlántico, desde Punta Cabarete hasta Punta Rucia (Puerto Plata), navegar con precaución cerca de la costa debido a olas anormales.