El jardinero central de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez, continúa demostrando su poder. En el encuentro frente a los Astros de Houston, hizo gala de su fuerza en la tercera entrada al conectar un sólido cuadrangular, su número siete de la temporada.

El bombazo recorrió una distancia de 414 pies, reafirmando que «J-Rod» está encendido con el bate.

Con el cuadrangular de Rodríguez y el aporte de dos imparables de Randy Arozarena, ambos guiaron a los Marineros a una victoria 3-1 sobre los Astros.

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Este triunfo marca la octava victoria consecutiva de Seattle sobre Houston, estableciendo un nuevo récord para la franquicia.

Por otro lado, Rafael Devers no se quedó atrás y dejó claro que su bate sigue vigente. En el partido de este lunes frente a los Dodgers de Los Ángeles, «Carita» castigó al japonés Roki Sasaki con un imponente cuadrangular.

El batazo de Devers, su quinto de la campaña, recorrió 401 pies, demostrando que el dominicano está listo para descifrar los envíos de cualquier lanzador.