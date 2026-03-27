¡RD en “modo lluvia”! COE eleva alertas a 16 provincias y Distrito Nacional

Santo Domingo.— El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que ocho provincias y el Distrito Nacional se encuentran en alerta amarilla, mientras otras ocho permanecen en alerta verde, debido a la incidencia de un sistema frontal que mantiene las condiciones húmedas e inestables sobre el país.

El organismo explicó que el fenómeno se desplaza lentamente hacia el noroeste de la isla, próximo al sur de las Bahamas, lo que continuará generando aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas del territorio nacional.

De acuerdo con el mapa de alerta del COE, se encuentran en alerta amarilla: Samaná, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, La Romana, La Altagracia, San Pedro de Macorís y Santo Domingo, además del Distrito Nacional.

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En tanto, en alerta verde están: Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte y María Trinidad Sánchez.

El COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Asimismo, recomendó a los operadores de embarcaciones en la costa atlántica tomar medidas de precaución ante la reducción de visibilidad por aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje anormal.