¡Alerta! Se intensificarán lluvias esta tarde por vaguada

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), en su boletín matutino de hoy, aumentó a 15 las provincias en alerta.

Los aguaceros que desde ayer se presentan en gran parte del territorio nacional se intensificarán esta tarde, por la incidencia de una vaguada, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), que en su boletín matutino de hoy aumentó a 15 las provincias en alerta.

En ese sentido, se esperan aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en Santo Domingo La Romana, San Pedro de Macorís , Monte Plata, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, La Vega, San José de Ocoa, San Juan, entre otras provincias bajo el nivel de alerta meteorológica.

Provincias en alerta

Ante el riesgo de inundaciones urbanas, como crecidas de ríos, arroyos y cañadas, la entidad aumentó las alertas en Santo Domingo, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, La Vega, La Romana, Hermanas Mirabal, Monseñor Nouel, La Altagracia, Espaillat, Samaná, Duarte, San Pedro de Macorís y Monte Plata.

Inundaciones

Por las intensas lluvias de ayer jueves, en la capital, en las avenidas John F. Kennedy, la 27 de Febrero y zonas de Santo Domingo Norte se presentaron acumulaciones de agua que ralentizaron el tránsito durante la tarde y noche.

La Defensa Civil informó que mantiene “vigilancia estricta” en las riberas del río Ozama, especialmente en sectores como La Barquita y El Arrozal, debido a que el caudal sigue subiendo por las lluvias.

Monte Plata es una de las provincias en alerta.

En Monte Plata varias casas sufrieron daños por la entrada de agua, además, el desbordamiento de ríos y cañadas cortó el paso en diversas localidades rurales.

También se reportó la caída de árboles en vías principales, lo que dificultó el acceso de los organismos de socorro. En Puerto Plata, ríos y arroyos aumentaron su nivel, desde la madrugada del jueves.

Mientras, en Samaná y María Trinidad Sánchez, por las intensas lluvias también reportan suelos saturados, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra en zonas montañosas.

Temperaturas

La entidad de pronóstico meteorológico indicó que las temperaturas estarán agradables durante la noche, la madrugada y temprano en la mañana, principalmente en zonas montañosas, valles del interior del país, donde podrían ocurrir neblina.

Detalló que las temperaturas mínimas estarán entre 19 °C y 21 °C, y las máximas entre 28 °C y 31 °C.

Segurirán las lluvias el fin de semana

Para mañana sábado, Indomet pronostica que por la incidencia de la vaguada, desde las horas matutinas, se generarán lluvias débiles a moderadas, en Samaná, María Trinidad Sánchez y Duarte.

En a la tarde, se esperan aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, La Vega, San Juan Azua, Baoruco, entre otras provincias aledañas. La entidad dijo que estas lluvias estará presente hasta primeras horas de la noche.

COE llama a no cruzar ríos

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en consonancia con el informe de Indomet, coloca a nivel nacional a 15 provincias en alerta verde, más el Distrito Nacional.

La institución señaló que la humedad e inestabilidad asociada a la presencia de una vaguada en varios niveles de la troposfera, continuarán generando aguaceros muy fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente sobre provincias de las regiones nordeste, la llanura oriental, el valle del Cibao, así como la cordillera Central y la zona fronteriza.

En ese sentido, la entidad exhortó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual modo, en la costa atlántica recomendó a los operadores tomar medidas de precaución, debido a visibilidad reducida por aguaceros, descargas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje localmente alto.