Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este jueves que los aguaceros comenzarán a disminuir a partir de este viernes en gran parte del país.

El organismo explicó que, aunque persistirán lluvias aisladas en algunas regiones, estas serán de menor intensidad debido a la incidencia de una débil vaguada.

“Este viernes habrá menor contenido de humedad, lo que provocará una disminución notable en la intensidad y frecuencia de las lluvias”, indica el informe de Indomet, emitido a las 6:00 de la tarde de este jueves.

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Agrega que las precipitaciones que se presenten estarán concentradas principalmente en zonas cercanas a sistemas montañosos.