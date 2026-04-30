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Aguaceros disminuirán este viernes, pero débil vaguada provocará lluvia en algunas zonas

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Aguaceros disminuirán este viernes, pero débil vaguada provocará lluvia en algunas zonas

Lluvias

Santo Domingo.– El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó este jueves que los aguaceros comenzarán a disminuir a partir de este viernes en gran parte del país.

El organismo explicó que, aunque persistirán lluvias aisladas en algunas regiones, estas serán de menor intensidad debido a la incidencia de una débil vaguada.

“Este viernes habrá menor contenido de humedad, lo que provocará una disminución notable en la intensidad y frecuencia de las lluvias”, indica el informe de Indomet, emitido a las 6:00 de la tarde de este jueves.

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Agrega que las precipitaciones que se presenten estarán concentradas principalmente en zonas cercanas a sistemas montañosos.

TEMAS: #Aguaceros#clima#Lluvia#Vaguada
Juan Julio Gómez

Juan Julio Gómez

Veterano periodista que escribe temas internacionales sobre geopolítica, deportes y asuntos bíblicos. Ha trabajado para varios medios internacionales durante su larga trayectoria en la carrera.