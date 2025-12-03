Santo Domingo.– Con el objetivo de fortalecer la capacidad del país para anticipar, monitorear y responder a las emergencias provocadas por fenómenos naturales, el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) presentó este miércoles los avances del proyecto Sistema Nacional de Alerta Temprana Multiamenaza (SAT-M).

Durante el encuentro se dieron a conocer los principales resultados técnicos y de gobernanza alcanzados. Entre estos se destacan el Marco para el Sistema de Alerta Temprana Multiamenaza, el Atlas de Riesgo y Vulnerabilidad ante Emergencias (ARVE), el Georregistro de Impactos, el Índice de Respuesta Barrial ante Emergencias (IRBE) y los progresos en la aplicación Alerta-COE, que permitirá emitir alertas más precisas, geolocalizadas y estandarizadas.

Herramientas para decisiones más informadas

El ARVE consolida más de 70 capas de información geoespacial oficial, integrando datos sobre amenazas, exposición, vulnerabilidad y capacidad de respuesta en todo el territorio, desde el nivel nacional hasta el barrial.

Mientras que el Georregistro de Impactos reúne y cruza información sobre 1,326 eventos y 314 impactos georreferenciados registrados desde 1925, lo que ayuda a fortalecer la planificación y las decisiones basadas en evidencia.

Alianzas para estandarizar la información

Uno de los logros más importantes del proyecto fue la firma de un acuerdo entre el COE, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). Este pacto establece estándares nacionales para la información geoespacial y cartográfica, garantizando que todas las instituciones del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos trabajen con datos compatibles y actualizados.

Capacitación y participación institucional

El fortalecimiento de capacidades fue otro eje clave. El proyecto desarrolló 12 sesiones de capacitación sobre gestión del riesgo y alerta temprana, además de un intercambio Sur–Sur con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), webinarios y talleres especializados, alcanzando a 307 participantes.

A esto se suma la participación activa de más de 40 instituciones nacionales, que integraron mesas técnicas y sectoriales. Su colaboración permitió avanzar hacia un modelo de gobernanza más participativo e integrado para la gestión del riesgo en el país.