COE reduce a tres las provincias en alerta por mejoría de las condiciones del tiempo

Santo Domingo.– El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) disminuyó a tres las provincias en alerta, tras el pronóstico de mejoría en las condiciones climáticas en la República Dominicana.

El organismo informó que permanecen en alerta verde las provincias Puerto Plata, Espaillat y María Trinidad Sánchez.

Pronóstico de Meteorología

De acuerdo con el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), el clima continuará mejorando debido al desvanecimiento del sistema frontal que generó fuertes aguaceros en la región del Cibao.

Indomet indicó que solo se prevén chubascos aislados y de corta duración en algunas localidades durante las primeras horas del viernes.

Impacto de las lluvias

Las precipitaciones registradas en los últimos días provocaron inundaciones en varias provincias de la zona norte del país, especialmente en comunidades del Cibao, donde se reportaron afectaciones en viviendas y vías de comunicación.