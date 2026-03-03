Colapsa vivienda en Villa Mella por presunto deslizamiento de tierra

SANTO DOMINGO NORTE.– Una casa se desplomó la tarde de este martes en la comunidad Casa Vieja, en Villa Mella, en un hecho que residentes vinculan a un posible deslizamiento de tierra provocado por excavaciones para la construcción de una estancia infantil cercana.

El inmueble quedó totalmente destruido, como evidencian videos grabados por vecinos y difundidos en redes sociales.

Aunque no se han reportado víctimas mortales ni heridos de gravedad, hasta el momento las autoridades no han ofrecido un informe técnico que establezca las causas precisas del colapso.

Moradores del sector aseguran que desde semanas atrás habían notificado la aparición de grietas, hundimientos y señales de inestabilidad en varias viviendas próximas a la obra. Según expresaron, estas advertencias no fueron atendidas oportunamente.

Ante la situación, los comunitarios pidieron la intervención del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y del Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, con el fin de que se realicen estudios del suelo, inspecciones estructurales y se determinen responsabilidades.

Las familias del área permanecen vigilantes y preocupadas ante la posibilidad de nuevos deslizamientos.