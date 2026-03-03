Edith Febles, Gloria Reyes y Massiel Javier de Dotel, participantes en el panel Mujer de Hoy: Retos y Oportunidades. Foto: Eliezer Tapia / Alexis Monegro

La ministra de la Mujer, Gloria Reyes, señaló que los estereotipos de género representan uno de los mayores desafíos que enfrentan las mujeres en la actualidad.

“¿Cómo romper con esa cultura que te dice que eres la responsable de cuidar a tus hijos, tu casa y tu familia? Que tienes que ser exitosa, buena esposa y buena madre; que debes ser perfecta en todo. Y no es posible ser perfecta en todo», manifestó Reyes este martes.

Sus declaraciones fueron ofrecidas durante el panel Mujer de Hoy: Retos y Oportunidades, moderado por la periodista Millizen Uribe, subdirectora digital del periódico Periódico Hoy, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La ministra expresó que es muy duro conciliar la carrera profesional con la vida personal. Incluso si se decide no tener una vida pública expuesta como profesional, sino dedicarse a la empresa y a la familia, también enfrentas presión.

Reyes afirmó que, si se logra superar ese reto cultural, también cambiará el marco legal y legislativo, ya que quienes diseñan las políticas públicas comenzarían a pensar de manera diferente.

La abogada también señaló que cambiaría la presión mediática y el acoso que reciben muchas mujeres en redes sociales, porque habría mayor respeto hacia las mujeres.

Desigualdad

Por su parte, la periodista Edith Febles destacó que otro reto importante es la desigual participación de las mujeres en los beneficios del crecimiento económico sostenido. Señaló que, aunque el 60 % de la matrícula universitaria está compuesta por mujeres, la tasa de desocupación femenina duplica la masculina.

Afirmó que el mercado laboral castiga más a la mujer, aun cuando esté más preparada académicamente que el hombre.

Además, indicó que el 54 % de las mujeres ocupadas en República Dominicana trabaja en la economía informal.

Edith Febles, Gloria Reyes y Massiel Javier de Dotel, participantes en el panel Mujer de Hoy: Retos y Oportunidades, moderado por Millizen Uribe. Foto: Eliezer Tapia / Alexis Monegro

“En nuestro país, las mujeres dedican más de 31 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado; los hombres apenas nueve. Esto significa que la economía informal se sostiene sobre un subsidio visible. Las mujeres estamos subsidiando las tareas de la casa, el tiempo y el descanso”, explicó.

Añadió que esta sobrecarga provoca mayor desgaste, ya que, aunque las mujeres se han incorporado al mercado laboral, continúan asumiendo la mayor parte de las responsabilidades domésticas.

Mientras tanto, la empresaria Massiel Javier de Dotel consideró que la desigualdad sigue siendo uno de los principales desafíos que enfrentan las mujeres.

Expresó que uno de los mayores desafíos es la desigualdad, por la que tantas mujeres han luchado durante años. Manifestó que en algunos espacios, simplemente por ser mujeres, el trabajo puede ser menos valorado

No obstante, destacó que estos retos también representan una oportunidad para que las mujeres se expresen, se preparen y demuestren su aporte a la sociedad.