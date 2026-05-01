SANTIAGO.-Una casa colapsó ayer tarde en el sector Arroyo Hondo Abajo, en la zona Sur de esta ciudad, a causa de los deslizamientos de tierra provocados por las prolongadas lluvias que se vienen registrando en gran parte del país.

Mientras que la Defensa Civil local no reportó ninguna persona lesionada en el evento como e indicó que los propietarios de la misma se trasladaron donde unos parientes cercanos, hasta que se realice el levantamiento de lugar.

Asimismo, la Defensa Civil informó que la casa colapsó debido a la gran saturación que hay en la tierra fruto de las constantes precipitaciones.

Puede leer: ¡Atención RD! COE mantiene alerta roja en cuatro provincias y sube a nivel amarillo 15 y el DN

Además de la Defensa Civil, al lugar acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Dominicana y agentes policiales.

Los organismos de socorro del país han recomendado a las personas residentes en zonas vulnerables tomar las medidas preventivas de lugar a fin de evitar la ocurrencia de hechos trágicos a causa de deslizamientos de tierra, desbordamiento de ríos, arroyos o cañadas.

Tanto en esta ciudad como en otras regiones y provincias de la nación, se han producido considerables inundaciones afectando a cientos de familias debido a la continuidad de las lluvias.

Según levantamientos realizados por varias entidades de servicios locales, aquí existen 52 zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos de tierra por las deformidades de los lugares donde residen miles de familias.