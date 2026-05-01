El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este viernes la descontinuación de la alerta roja en cuatro provincias, al tiempo que 18 demarcaciones permanecen en alerta amarilla y ocho en alerta verde, incluido el Distrito Nacional.

La medida indica que, aunque la vaguada que incide sobre el país se encuentra en proceso de debilitamiento, continuarán registrándose lluvias durante la tarde y las primeras horas de la noche.

De acuerdo con el COE, las provincias en alerta amarilla son: El Seibo, Hato Mayor, Samaná, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, La Vega, Hermanas Mirabal, Espaillat, Santiago, Valverde, Puerto Plata, Santiago Rodríguez y Montecristi.

En verde están: La Romana, Peravia, San Pedro de Macorís, San Juan, La Altagracia, Dajabón, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Mapa de alertas emitido por el COE.

En tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) explicó que la vaguada, asociada a un sistema frontal, seguirá generando aguaceros dispersos, en ocasiones moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en horas vespertinas y nocturnas.

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Precisó que durante la mañana predominarán condiciones mayormente soleadas con nubes dispersas, aunque no se descartan chubascos aislados de corta duración en zonas del noreste y sureste.

Ante esta situación, el COE exhortó a la población a no cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como a evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

Las autoridades reiteraron que se mantienen en sesión permanente, dando seguimiento a la evolución de las condiciones meteorológicas en todo el territorio nacional.