NUEVA YORK .AP. – José Altuve no está para perder el tiempo. El primer pitcheo que el venezolano vio de Luis Severino acabó detrás del muro del Yankee Stadium, y los Astros entraron en ebullición muy temprano. Fue una carrera que le dio la ventaja inmediata a Houston en un día en que Gerrit Cole no necesitó alcanzar la mejor versión del pitcher que no pierde desde el 22 de mayo.

Altuve y Josh Reddick batearon cuadrangulares solitarios contra sendos sliders de Severino en los primeros dos episodios, Cole neutralizó a la inoperante ofensiva de Nueva York hasta el séptimo y los Astros doblegaron el martes 4-1 a los Yanquis para tomar una ventaja de 2-1 en la serie de campeonato de la Liga Americana.

“Todo el mundo sabe que me gusta hacer swing al bate. No me gusta perder mucho tiempo en el plato”, dijo Altuve, quien mantiene una racha de 12 juegos seguidos dando de hit en postemporada. “No estaba esperando un slider, nada más algo para jalar y la saqué. Fue muy importante anotar antes que ellos porque nos dio confianza”.

“Fueron dos pitcheos malos, sliders por el medio”, dijo Severino. “Y ese es un equipo ante el cual no puedes cometer errores”.

Después de caer como locales 7-0 en el primer juego, los Astros ahora están a dos victorias de su segunda Serie Mundial en tres años _conquistaron su primera corona en 2017 tras eliminar a Nueva York en una serie de campeonato que se definió en siete juegos.

De vuelta al Yankee Stadium, los bates de Nueva York siguieron silenciados. El jonrón solitario de Gleyber Torres en el octavo puso fin a una racha de 14 innings sin anotar.

Sin tener su mejor repertorio, Cole cubrió siete innings para ganar su 19na decisión consecutiva. Lo hizo pese a que concedió cinco boletos por segunda vez en su carrera.

Los Yanquis, el equipo que más carreras anotó en las mayores esta campaña, suman apenas tres en los últimos 20 innings.

Cole también sorteó una amenaza de bases llenas en el primer episodio y quedó con foja de 3-0 y efectividad de 0.40 en tres salidas en lo que va de este octubre.

“Es un poco frustrante que no pudimos capitalizar ante él”, dijo el manager de Nueva York Aaron Boone. “Tuvimos la oportunidad. Y cuando se enfrenta a alguien de esa calidad, uno quiere tener ese tipo de tráfico (en las bases)… Supo hacer buenos lanzamientos cuando tenía que hacerlo”.