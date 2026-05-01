El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó la tarde de este viernes que redujo a 19 el número de provincias en alerta, debido a una disminución en las precipitaciones, aunque se mantienen condiciones para lluvias en horas de la tarde y noche.

De acuerdo con el organismo, nueve provincias permanecen en alerta amarilla: Duarte (en especial el Bajo Yuna), Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, La Vega, Sánchez Ramírez, Monte Cristi, Valverde y Santiago Rodríguez.

En tanto, 10 provincias están en alerta verde: Puerto Plata, Santiago, Espaillat, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, El Seibo y Samaná.

El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET) señaló que, aunque una vaguada asociada a un sistema frontal continúa incidiendo sobre el país, se ha registrado una reducción en el contenido de humedad, lo que limita las lluvias.

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No obstante, se prevén aguaceros locales con tronadas y posibles ráfagas de viento en provincias como La Romana, El Seibo, Hato Mayor, Monte Plata, Monseñor Nouel, Duarte, La Vega, Santiago Rodríguez, San Juan y Elías Piña.

Para el Gran Santo Domingo, el INDOMET indicó que predominará un cielo mayormente soleado con ligeros incrementos nubosos, aunque no se descartan chubascos aislados al final de la tarde.

Ante estas condiciones, el COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con alto volumen de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta.