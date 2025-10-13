Santo Domingo. – Durante la emisión semanal de La Semanal con la Prensa, se dio a conocer oficialmente “Colí”, la mascota de los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. El personaje está inspirado en el Barrancolí, un ave endémica de la República Dominicana, y busca reflejar la vitalidad, autenticidad y fortaleza del pueblo dominicano.

En el evento se presentó un video oficial que introduce a Colí como el nuevo embajador del Caribe, mostrando un personaje que simboliza la alegría, el valor y la hospitalidad que distinguen a los dominicanos.

Durante la presentación, se destacó que Colí representa más que una mascota; es un símbolo de orgullo nacional y unión regional. Su lema, “volar alto con orgullo y corazón”, acompaña la identidad visual del personaje, transmitiendo un mensaje de superación y pasión que refleja el espíritu del país sede del evento.

Quizas te interese: ARAPF teme que nuevo Código Laboral desproteja a las mujeres tras el embarazo

El presidente Luis Abinader también participó en la actividad y subrayó que el nombre de la mascota proviene del Barrancolí, resaltando su carácter auténtico y representativo de la identidad dominicana. Con un diseño colorido y dinámico, Colí encarna la alegría, resiliencia y riqueza cultural de los dominicanos y, en general, del Caribe.

La mascota estará presente en todas las actividades promocionales y deportivas de la justa regional, que en 2026 reunirá a atletas de distintos países de América Latina y el Caribe, sirviendo como un símbolo de la hospitalidad y entusiasmo de la nación anfitriona.