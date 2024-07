Santo Domingo.- Decenas de mujeres, presuntamente de nacionalidad colombiana, protestaron la noche del domingo en el interior de una vivienda donde se encuentran refugiadas tras ser rescatadas de una red dedicada a la trata de personas, el proxenetismo y la explotación sexual en Santiago.

En un video que circula en redes sociales, se observa a las mujeres con ollas en las manos gritando “¡Queremos libertad!”, agrupadas en la entrada de la vivienda, ubicada en el sector Los Ríos, en esta capital.

Las féminas, quienes ocultaban sus rostros con toallas, exigían ser sacadas del lugar, ya que alegadamente, están pasando hambre y su caso aún no es conocido por la embajada.

“Nuestros familiares fueron a la embajada de Colombia y la embajada no tiene nada de nosotras, no nos dan comida, estamos encerradas aquí, quiero salir de esta casa, no podemos más, tenemos hambre”, dice una de las mujeres en el video.

Minutos después, agentes policiales llegaron al lugar por el alboroto causado en la localidad.

Operación Flor de Loto

Aunque los videos no detallan el origen de las mujeres ni por qué se encuentra allí, se presume, se trata de las 42 colombianas rescatadas el pasado 11 de julio de una red dedicada a la trata de personas que explotaba sexualmente a mujeres en Santiago.

El operativo, denominado «Flor de Loto», que se realizó en el sector Gurabo, incluyó el rescate de 45 víctimas, en su mayoría colombianas, otras de nacionalidad venezolana.

Según detalla el Ministerio Público en el expediente del caso, los hombres arrestados durante la operación, poseían los documentos de identidad de algunas de estas mujeres y, además, tenían control del pago de los clientes; mientras los apartamentos donde residían las víctimas, eran alquilados por los imputados, que las mantenían bajo vigilancia para garantizar la «inversión» realizada.