En la calle Del Sol, en Santiago, están soterrando cables.

SANTIAGO. El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de esta ciudad (Ascesensa), José Octavio Reinoso, se quejó de la lentitud que llevan los trabajos de remodelación de la calle Del Sol.

Indicó que si los trabajos siguen lentos, la obra no podrá ser entregada como prometieron los funcionarios de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, para la primera semana de diciembre próximo.

“Ya estamos en conversación con los funcionarios de esa dependencia gubernamental, para que se busque un plan alternativo y resolver el problema”, declaró Reinoso.

Dijo que para la época navideña, los comerciantes de los alrededores de la calle Del Sol, necesitan que haya circulación vehicular y peatonal permanente.

Precisó que para fines de años es que los comerciantes del centro histórico ven incrementadas las ventas.

Esos trabajos fueron iniciados el pasado ocho de septiembre, y de acuerdo a lo planificado, los mismos iban a estar terminados en 90 días.

La remodelación de la calle Del Sol consiste en soterrar todo el cableado de telecomunicaciones y electrificación, así como la reconstrucción de sus contenes y aceras.