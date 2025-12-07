Comité Juegos del 2026 Inicia curso de atletismo

El Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 dio inicio al curso de jueces y oficiales técnicos de atletismo, como parte de la preparación de ese personal para el evento regional del próximo año.

El curso busca elevar los estándares del juzgamiento dominicano para la cita centrocaribeña.

Roberto Gómez

Técnicos de distintos puntos del país toman parte en el curso que dirigen Julio Roberto Gómez Gaytán, director de competición de la Asociación Panamericana de Atletismo, presidente de la comisión de competición de Atletismo Iberoamericano y miembro de la comisión técnica de Centro Caribe Sport.

También participa Cándido Vélez, delegado técnico internacional para el torneo de atletismo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y miembro de la NACAC.

Legado

Gómez Gaytán dejó claro que el objetivo va mucho más allá del evento inmediato. “Dentro de los propósitos que tenemos de la organización del campeonato de atletismo en medio de los Juegos Centroamericanos y del Caribe es que quede un legado en el juzgamiento de República Dominicana, en el grupo de jueces de calidad”, dijo.

“Un legado que más allá del evento pueda seguir teniendo un papel protagónico como en otrora lo tuvo el juzgamiento dominicano en el área latinoamericana, centroamericana y americana”, expresó.

Cuerpo arbitral

El dirigente explicó que el propósito apunta no solo a la excelencia técnica en la justa de 2026, sino a la consolidación de un cuerpo arbitral capacitado para involucrarse en el atletismo.

Calidad

“Los eventos pasan, pero lo que queremos es que aquí quede un cuerpo con calidad, un cuerpo que pueda participar de todo el atletismo del continente americano”, dijo Gómez Gaytán.

Se busca tener una buena base con calidad, que en primer lugar está los Juegos Centroamericanos.

Segundo, que todo este grupo de personas que toma parte del curso, independientemente de que pasen o no el curso, pueda participar de alguna manera “del propósito que tenemos de hacer del atletismo el mejor evento en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo”.

