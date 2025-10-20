República Dominicana requiere de una inversión sostenida de entre 250 y 350 millones de dólares al año para mejorar la distribución de energía eléctrica y reducir las deficiencias en el suministro y la facturación, informó hoy el ministro de Energía y Minas, Joel Santos.
El funcionario señaló que esos recursos son esenciales para disminuir las pérdidas y continuar las grandes inversiones en la repotenciación de subestaciones, así como de las redes del sistema eléctrico nacional.
“Se requieren, dependiendo del año, entre 250 y 350 millones de dólares anuales para ser invertido en distribución. Hay que cambiar y seguir mejorando constantemente los medidores para que haya una mayor eficiencia, ya que a su juicio no es en el cobro que está el tema, sino en la facturación”, precisó Santos.
El ministro subrayó que solo con una inversión sostenida y una planificación integral será posible garantizar un servicio eléctrico más estable y confiable a la población.
El funcionario explicó, que el monto de la facturación en esos meses se ha disparado debido a la ola de calor, que requiere de acondicionadores de aire.
“La conducta de dominicano en materia de consumo ha variado, y que bueno, porque así tenemos que responder con políticas y acciones concretas que solucionen esos problemas”, dijo.
Agregó que hay que establecer un plan de orientación sobre el uso de la energía eléctrica para lograr una mejor eficiencia energética, para lo que existe un proyecto de ley en el Congreso que será aprobado y que ayudara a resolver el problema.
Entrevistado hoy en el programa Uno+Uno, que se transmite por Teleantillas, canal 2, destacó el potencial minero con que cuenta República Dominicana.
Dijo que hay varios proyectos que podrían incrementar las reservas mineras.