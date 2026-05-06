Menos que horrorizados han debido quedar, porque no es para otra cosa, quienes han visto las imágenes sobre la capa de desperdicios que cubre el río Yaque del Norte, en Santiago.

Botellas, vasos, platos y todo tipo de envases plásticos mezclados con toda clase de desperdicios arrastrados por las lluvias cubrían, como si se tratara de una alfombra, la superficie del principal afluente de agua dulce del país.

La basura que no es echada directamente al cauce por desaprensivos es arrastrada por cañadas y las avenidas que se forman durante torrenciales aguaceros como los de estos días.

Sabido es que el cúmulo de desperdicios que inunda calles y afecta el drenaje es resultado en gran medida de la falta de educación y civismo de la población. Pero también de la falta de sanciones contra quienes atentan sin ningún temor contra el ornato, el medio ambiente y los recursos naturales.

El horroroso espectáculo del Yaque del Norte ratifica que por aquí es más fácil cuestionar y exigir soluciones que respetar o contribuir con las normas.

Te puede interesar leer: Alerta ecológica: el río Yaque del Norte en peligro crítico

Los ambientalistas, que suelen ser tan prestos a la hora de objetar proyectos que desde su punto de vista atentan contra la naturaleza, deben promover cruzadas para salvaguardar de la contaminación recursos como el río Yaque del Norte.

Con la misma capa de desechos sólidos que lo cubre hay muchas otras corrientes acuíferas, que la contaminación y la depredación de sus cuencas han convertido en charcos.

Ha tenido que llover para que aflorara el malestar.