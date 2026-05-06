El país «oasis» de Abinader tras decisión sobre Romero

Tras la decisión sobre el proyecto Romero, Abinader declaró que el país es un oasis para la inversión y el turismo. ¿Qué les parece?

Pese a los sometimientos que enfrenta acusado de corrupción, Gonzalo Castillo dice que vuelve a la calle a luchar por el pueblo.

Los tiempos han cambiado tanto que sindicalistas y empleadores se aplauden en una ceremonia en que fueron reconocidos por Abinader.

Si la guerra con Irán ha terminado, como dice Donald Trump, ¿cuál es el objetivo del bloqueo de los puertos de la nación islámica?

Abinader apuesta por la transparencia al designar una comisión para supervisar la licitación de la autopista del Ámbar. Nada de fiarse.

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Con motivo del Día del Jazz, Luis Acosta Moreta fue el único que recordó a una gloria como el inmortal saxofonista Tavito Vásquez.

La confiscación en Moca de medicamentos falsificados valorados en 31 millones de pesos es una historia que se repite. ¿Algún comentario?

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Tras las derrotas que ha sufrido últimamente, ahora una encuesta coloca al hijo de Bolsonaro por encima de Lula da Silva. Algo es cierto.