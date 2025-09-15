Esta mañana la compra del dólar estadounidense en los bancos comerciales de República Dominicana oscilaba entre RD$60.90 por dólar y RD$61.90, según comprobaron reporteros de El Nacional.

En tanto, la venta al público oscilaba entre RD$63.70 y RD$63.75 en al menos cuatro bancos consultados por este medio. El Banco Central de la República coloca la divisa desde el pasado viernes 12 de septiembre, a las 5:00 de la tarde, en RD$62.50 la compra y RD$63.16 la venta.

Promedio dólar

En ese sentido, el promedio del dólar en bancos comerciales del país se ubicaba la mañana de este lunes en RD$61.15 la compra y RD$63.71 la venta en los bancos consultados.

Dólar en bancos

En el precio de la divisa norteamericana se compraba en el Banco de Reservas a 61.70 pesos y se vendía a 63.70 pesos, mientras en el Banco BHD, la compra se colocaba en 60.90 pesos y la venta en 63.70 pesos.

El Banco Popular compraba el dólar 60.90 pesos y lo vendía a 63.70 pesos. En la página oficial del Scotiabank la compra de la divisa se colocaba en 61.05 pesos y la venta en 63.60 pesos.

Se espera que para las 5:00 de la tarde de hoy, el Banco Central coloque la cotización del a tasa del dólar; se desconoce si habrá alguna variación.

Nuevas medidas

La Junta Monetaria aprobó el pasado jueves 11 modificaciones al Reglamento Cambiario, para fortalecer la supervisión, aumentar la transparencia y garantizar una mejor ejecución de las operaciones en el mercado de divisas del país.

La entidad indicó que las nuevas medidas buscan actualizar el marco normativo, ampliar la supervisión del Banco Central sobre las transacciones cambiarias, y establecer nuevas reglas de conducta para los participantes del mercado.

Mayores controles

La Junta Monetaria dispuso que todas las operaciones de compra y venta de divisas superiores a 10,000 dólares o 10,000 euros deberán ser reportadas al Banco Central, mediante la plataforma electrónica de negociación de divisas.

“De esta forma, el Banco Central de la República Dominicana dispondrá de una mayor visibilidad sobre las operaciones del mercado cambiario, al captar en tiempo real información más completa sobre precios y volúmenes transados, conforme a los principios de transparencia, eficiencia y efectividad que sustentan la política cambiaria”, comunicó la institución.