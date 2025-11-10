Más de 100 familias que actualmente habitan el paraje de Suero de Verón Punta Cana, provincia La Altagracia denunciaron que están recibiendo presiones y notificaciones con amenazas de desalojos por empresarios turísticos.

Los denunciantes a través de la Junta de Vecinos, presentada por su presidente Wenceslao Santana Guerrero quien habló en nombre de la comunidad dijo que el sector posee una escuela pública y una iglesia católica establecida desde el año 1972, lo que reafirma su carácter social, territorial y poblacional.

Por tanto emitieron una carta abierta a través de la Junta de Vecino en la que los comunitarios aseguran vivir un ambiente de incertidumbre y angustia.

Mientras el dirigente comunitario Narciso Santana (Dingo) pidió a la Dirección Nacional de Registro de Títulos que ordenar una investigación de la situación que están viviendo en la comunidad de Suero, la cual tiene más de 150 años de existencia la cual se caracteriza por ser un sector convivencia y desarrollo comunitario.

Dijo que los empresarios turísticos están intentado desconocer los derechos registrados en la parcela 367, desde 1960, donde fueron reconocidos 43 parceleros cuyas mejoras fueron incorporadas en los procesos de saneamiento. Sin embargo, hoy la población supera las 100 familias asentadas legítimamente en ese territorio.

La Ley 386-06, que creó el Distrito Municipal Verón–Punta Cana, establece en su artículo 2 que Suero es un paraje de la Sección Juanillo, reconociéndolo formalmente como unidad político-administrativa del Estado dominicano, amparada por la Constitución.