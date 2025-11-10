Actualidad

Comunitarios de Suero, Verón, reclaman por intento de despojo

Más de  100 familias que actualmente habitan el paraje de Suero de Verón Punta Cana, provincia La Altagracia  denunciaron que están recibiendo presiones  y notificaciones con  amenazas de desalojos por empresarios turísticos.

Los denunciantes a través de la Junta de Vecinos,  presentada por su presidente  Wenceslao Santana Guerrero quien  habló en nombre de la comunidad dijo que  el  sector posee una  escuela pública y una iglesia católica establecida desde el año 1972, lo que reafirma su carácter social, territorial y poblacional.

Por tanto emitieron una carta abierta a través de la  Junta de Vecino  en la que los comunitarios aseguran vivir un ambiente de incertidumbre y  angustia.

Mientras el dirigente comunitario Narciso Santana (Dingo) pidió a la  Dirección Nacional de Registro de Títulos que ordenar  una  investigación  de la  situación que están  viviendo en la  comunidad de  Suero, la cual tiene  más de 150 años de existencia la cual se caracteriza por ser un sector  convivencia y  desarrollo comunitario.

Dijo que los empresarios turísticos están intentado desconocer los derechos registrados en la parcela 367, desde 1960, donde fueron reconocidos 43 parceleros cuyas mejoras fueron incorporadas en los procesos de saneamiento. Sin embargo, hoy la población supera las 100 familias asentadas legítimamente en ese territorio.

La Ley 386-06, que creó el Distrito Municipal Verón–Punta Cana, establece en su artículo 2 que Suero es un paraje de la Sección Juanillo, reconociéndolo formalmente como unidad político-administrativa del Estado dominicano, amparada por la Constitución.

