Jarabacoa. – El Segundo Tribunal Colegiado de La Vega, con asiento en este municipio, condenó a tres hombres, quienes por separado cometieron actos ilícitos el pasado año 2024 en esta demarcación.

Los condenados son Yeoduany García Mora, condenado a 5 años por venta y tráfico de drogas; Juan Agustín Hernández, a 5 años por cometer robo en la vía pública; y Adrian Rafael Rivas, condenado a una pena de 6 años.

Todas las condenas deberán ser cumplidas en el CCR-El Pinito, en La Vega.

Las sentencias condenatorias fueron dictadas el pasado viernes 14 de este mes por el Segundo Tribunal Colegiado, tras el Ministerio Público, representado por su fiscal titular Viviana Mena Paulino, presentarles elementos de pruebas solidos que demostraron la responsabilidad penal ante los jueces Martin De La Mota, Fernando A. Abreu y Ariella Cedano.

La fiscal Mena Paulino reiteró su compromiso con la ciudadanía y el combate al crimen, entregando una pronta repuesta a las víctimas vinculadas a los procesos penales en tan amado municipio del país.

Las condenas fueron obtenidas por la Fiscalía en tiempo de menos de 1 año de iniciado el proceso.