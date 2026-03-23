Confirman la muerte de seis de los once tripulantes del avión accidentado en Colombia

Colombia.– La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmó este lunes que seis de los once tripulantes del avión Hércules C-130 que se accidentó en el departamento amazónico del Putumayo murieron en el siniestro, que dejó al menos 34 fallecidos, 70 heridos y 21 desaparecidos.

Seis tripulantes perdieron la vida en cumplimiento del deber», señaló la institución en una publicación de X, en la que expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Los fallecidos son el teniente coronel Juan Pablo Amador Pinilla, el mayor Jaime Alexander Fernández Camargo, la mayor Natalia Rojas Velandia, el sargento Julián David González Herrera, el técnico primero Javier Fernando Méndez Torres y el técnico segundo Jhonathan Stid Pinzón Reyes.

Quizas te interese: Rubio testificará el martes en caso criminal en Miami vinculado con el gobierno de Maduro

Detalles del accidente

El accidente ocurrió en la mañana de este lunes cuando la aeronave, que transportaba a 125 personas entre militares, policías y una tripulación de 11 personas de la FAC, se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar del aeropuerto de Puerto Leguízamo, en el departamento amazónico de Putumayo, por causas que aún se desconocen.

Según el balance más reciente de autoridades regionales, el siniestro deja al menos 34 muertos, 70 heridos y 21 personas desaparecidas, cifras que continúan siendo preliminares.

El gobernador del Putumayo, Jhon Gabriel Molina, señaló que decenas de heridos han sido trasladados a hospitales en ciudades como Florencia y Neiva, capitales de los departamentos de Caquetá y Huila, respectivamente, así como a Bogotá, debido a la limitada capacidad del sistema de salud en Puerto Leguízamo.

La evacuación se realiza por vía aérea, ya que este municipio amazónico no tiene conexión por carretera con el resto del país y solo es accesible por avión o por río en trayectos de varias horas.

Operativo de rescate

En las labores de rescate participan, además de las Fuerzas Militares y organismos de socorro, habitantes del municipio que colaboraron en el traslado inicial de los heridos desde la zona del siniestro hasta el principal hospital de la localidad.

La FAC destacó la trayectoria y servicio de los tripulantes fallecidos y aseguró que las labores de rescate siguen para localizar a los desaparecidos.