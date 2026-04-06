La Junta Central Electoral (JCE) con RD$10,150.9 millones, entidad que había recibido un aumento de RD$3,400 millones al comparar el monto original asignado de RD$6,750.9 millones, a propósito del proceso de cambio de cédula.

Santo Domingo.– Aunque el Gobierno dejó sin gastar más de RD$42 mil millones del presupuesto del año 2025, varias instituciones del Estado sí utilizaron completamente los recursos que tenían asignados.

Entre las entidades que ejecutaron el 100% de su presupuesto se encuentran el Senado de la República y la Cámara de Diputados, que utilizaron en su totalidad los fondos aprobados para sus operaciones durante el año.

De igual manera, la Junta Central Electoral (JCE) también gastó todo su presupuesto, el cual fue aumentado debido al proceso de renovación de la cédula de identidad.

Otras instituciones que lograron ejecutar todos sus recursos fueron la Cámara de Cuentas, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral (TSE), cumpliendo así con el uso completo del dinero asignado.

Estos organismos, en su mayoría independientes del Poder Ejecutivo, lograron planificar y utilizar sus fondos sin dejar dinero pendiente al cierre del año.

En contraste, otras dependencias del Gobierno central, incluyendo áreas bajo la Presidencia, no lograron gastar todo su presupuesto, dejando miles de millones sin ejecutar.

En el caso del Senado ejecutó los RD$3,288.5 millones y la Cámara de Diputados RD$6,646.4 millones de su presupuesto asignados en el año 2025.

Esto refleja diferencias en la capacidad de planificación y ejecución entre distintas instituciones del Estado.

Un informe del Ministerio de Hacienda destaca que, aunque el gasto general fue alto, no todas las entidades lograron utilizar completamente los recursos disponibles.

¿En qué invirtieron realmente su presupuesto las instituciones que lograron gastar el 100% de sus recursos en 2025?

En el caso del Senado y la Cámara de Diputados, gran parte del dinero se destina al funcionamiento del Congreso: pago de salarios a legisladores y empleados, sesiones, comisiones de trabajo, asesorías técnicas y gastos administrativos.

¿También incluye ayudas sociales y actividades comunitarias que realizan los legisladores en sus provincias? Sí, una parte de esos fondos suele ir dirigida a ese tipo de apoyo.

¿Y la Junta Central Electoral (JCE)? Esta institución utilizó su presupuesto principalmente en la organización del sistema electoral y en el proceso de modernización de la cédula de identidad.

¿Qué implica eso?

Compra de equipos tecnológicos, impresión de documentos, contratación de personal técnico y ampliación de servicios para los ciudadanos.

¿Y el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral (TSE)? Estos organismos invierten sus recursos en la administración de justicia. ¿Cómo? Cubriendo salarios de jueces y personal, manejo de expedientes, audiencias, decisiones judiciales y mantenimiento de sus estructuras.

Entonces, ¿por qué estas instituciones sí logran gastar todo su presupuesto? En muchos casos, porque tienen gastos fijos muy definidos, como nóminas y operaciones continuas, lo que facilita ejecutar todos los fondos sin dejar sobrantes.

Pero surge otra pregunta clave: ¿gastar el 100% significa necesariamente que el dinero se utilizó de la mejor manera posible? Esa es una discusión que queda abierta y que suele generar debate en la opinión pública.