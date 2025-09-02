Considera a Salinas ideal para vela Juegos 2026

Participantes en el evento clasificatorio de vela, celebrado en Salinas, Baní, el pasado fin de semana.

Entre mar y viento, Salinas de Baní se roba las miradas en la vela.

Tras tres días de clasificatorio, la vicepresidenta de la Federación Internacional de Vela (World Sailing), Beatriz González, definió el área de competencia como “un sueño” para la celebración de este torneo de cara al próximo verano.

“La calidad del viento es impresionante. Todo este espacio se puede describir como un paraíso de la República Dominicana donde también se vive el deporte. Santo Domingo 2026 eligió un gran lugar, acertaron, y me voy con la satisfacción de que la vela tendrá éxito”, manifestó González Luna.

El evento, que sirvió como prueba para el municipio de Baní, recibió a 10 países y reunió a 41 atletas. Se compitió en dos clases: Ilca y Sunfish, en ambas ramas.

González, oriunda de México, adelantó que tras este evento elaborará un informe para la federación internacional, en el que propondrá a Salinas como sede potencial para futuros torneos.

“Salinas no sólo se puede utilizar para los Centroamericanos, es un área donde todos los países de la región pueden organizar sus eventos y clasificatorios. Ese será mi documento para impulsar a Baní”, agregó.

Este torneo fue el primero de los deportes de viento que se celebran en el país con miras a Santo Domingo 2026. La Federación Dominicana de Vela proyecta la participación de unos seis atletas en la cita regional.

Optimistas

El presidente de la Federación Dominicana de Vela, Félix Payano, aseguró que en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe la disciplina tendrá sus mejores resultados históricos.

“Con lo que vimos en este clasificatorio estamos más confiados en lo que realizaremos en Santo Domingo 2026”.

El dato

Clausura

En el acto de cierre participaron representantes del movimiento deportivo nacional, incluido el presidente del Comité Olímpico Dominicano, junto a Thomas Polanco, director ejecutivo del Comité Organizador de Santo Domingo 2026.