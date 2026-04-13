Contexto Israel e Irán

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Actualmente, la confrontación geopolítica ha alcanzado niveles críticos, con riesgo de escalamiento. A la luz del legado de Ciro el Grande y la visión de Ben Gurrión, puede sostenerse que la ideología ha sido determinante en el distanciamiento. Mientras Ciro representó un modelo basado en la tolerancia y Ben Gurrión promovía el entendimiento, la dinámica actual muestra cómo las construcciones ideológicas transforman alianzas en antagonismos.

En particular, algunos actores vinculados a la Revolución iraní establecieron contactos con organizaciones palestinas en el Líbano, donde recibieron apoyo y formación, contribuyendo a afinidades ideológicas y a la proyección regional del nuevo Estado, influyendo en la posterior confrontación con Israel.

Desde esta perspectiva, los conflictos no se explican solo por factores geopolíticos o históricos, sino también por marcos ideológicos que moldean percepciones y legitiman enemistades. La hostilidad se refuerza mediante narrativas políticas y religiosas: Irán define a Israel como adversario existencial, mientras Israel percibe a Irán como amenaza estratégica, sin descartar riesgos asociados a armas nucleares.

Por consiguiente, la mitigación de estas tensiones requiere fortalecer la diplomacia preventiva y el diálogo multilateral, a fin de generar condiciones de confianza que permitan la coexistencia con seguridad, dignidad y respeto mutuo. En este marco, se ha planteado la conveniencia de una cumbre entre líderes con incidencia global, como Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, para abordar la situación en Oriente Medio.

José Manuel Castillo

embajadorcastillo@gmail.com