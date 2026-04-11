Contrataciones Públicas facilita operaciones comerciales con el Gobierno

Para facilitar los servicios a las personas que tienen operaciones comerciales con el Estado, se dejará de solicitar documentos que ya posee en sus archivos, reduciendo drásticamente la carga administrativa para los proveedores. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) anunció este viernes la emisión del Reglamento Núm. DGCP-SNCP-01-2026 del Registro de Proveedores del Estado (RPE).

Se informó con esta disposición que “estamos eliminando obstáculos que carezcan de utilidad práctica”, afirmó Carlos Pimentel durante la firma. “Bajo los principios de facilitación, celeridad y asesoramiento, aseguramos que ningún interesado pierda su derecho a participar por falta de conocimiento técnico o trámites innecesarios”, agregó.

El documento firmado y aprobado por el director general Carlos Pimentel Florenzán es el primero de los seis reglamentos específicos que serán emitidos progresivamente por el órgano rector para fortalecer el marco jurídico que rige la materia, acorde al mandato otorgado por la Ley Núm. 47-25 de Contrataciones Públicas.

El reglamento tiene como objetivo principal regular y desarrollar todo lo relativo a la gestión y funcionamiento del RPE, así como transformar este registro en una base de datos íntegra y eficiente, que funcione como un mecanismo de control preventivo ante el Régimen de Inhabilidades.

Uno de los pilares de esta normativa es la implementación de la interoperabilidad entre instituciones, lo que contribuirá a la automatización de las verificaciones de documentación, mediante la conexión de datos con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), las Cámaras de Comercio, así como los ministerios de Trabajo, Hacienda e Industria, Comercio y Mipymes, entre otras entidades.

Con esta medida, el Estado dejará de solicitar documentos que ya posee en sus archivos, reduciendo significativamente la carga administrativa para los proveedores.

“Estamos eliminando obstáculos que carezcan de utilidad práctica”, reiteró Pimentel durante la firma. “Bajo los principios de facilitación, celeridad y asesoramiento, aseguramos que ningún interesado pierda su derecho a participar por falta de conocimiento técnico o trámites innecesarios”, agregó.

Novedades

Dentro de las novedades de mayor impacto para los actores del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), esta normativa contempla requisitos simplificados de inscripción y actualización en el RPE para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), así como para pequeños productores y agricultores familiares, con el fin de garantizar el acceso real de estos sectores productivos al mercado público, fomentando su participación en los procedimientos de contratación pública.

De igual manera, establece condiciones especiales de inscripción y actualización en el RPE para el alquiler de inmuebles destinados a uso estatal por personas físicas nacionales, simplificando los requisitos vinculados, en atención al valor del arrendamiento, la ubicación y la naturaleza del titular del inmueble.

Asimismo, la DGCP informó que la asignación de actividades comerciales a los proveedores será conforme a lo registrado ante la DGII, con el objetivo de garantizar la consonancia y homogenización de la información en los sistemas públicos del Estado, permitiendo que los proveedores participen en los procedimientos de contratación acordes a su especialidad.

También se formaliza el trámite para organizaciones laborales, condominios, instituciones de educación superior, cooperativas y asociaciones sin fines de lucro (ASFL), y se otorga plena validez a la firma digital o electrónica, fortaleciendo así la modernización del sistema.

El órgano rector informó que el reglamento entrará en vigencia en un plazo de noventa (90) días hábiles, contados a partir de su publicación en el portal institucional de la DGCP, con una implementación operativa progresiva a través del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP).