SANTO DOMINGO.- El Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) dejó sin efecto la licitación para la compra de cien camiones compactadores por valor de 760 millones de pesos, luego de que las empresas importadoras reclamaran claridad por parte del Gobierno en el proceso de compra.

El Mapre informó que revisará el pliego de condiciones para la adquisición de los 100 camiones compactadores destinados a donación a gobiernos locales.

Ahora el Mapre amplió el plazo formal de la primera entrega a 45 días calendario y reduce la cantidad a 50 camiones compactadores; explican que la empresa adjudicataria contará con 83 días calendario desde el conocimiento de la adjudicación hasta la entrega formal de la primera partida, totalizando 113 días para la entrega total de los artículos que conforman la subasta.

“Mapre aclara, acoge y revisa el pliego de condiciones para la subasta inversa de los 100 camiones compactadores a donar a diversos ayuntamientos del territorio nacional, acorde con las recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)”, precisa el documento.

La entidad que dirige el ministro Andrés Bautista dijo que decidió revisar el pliego de condiciones en atención a las recomendaciones de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y a las observaciones recibidas durante el proceso.

“El comité de compras ha acogido, aclarado y dispuesto la revisión del pliego de condiciones correspondiente a la subasta inversa para la adquisición”.

En un documento enviado esta mañana a esta redacción, el Mapre precisa que adoptó la decisión en busca de fortalecer la transparencia, la libre competencia y la eficiencia del proceso, al mismo tiempo que responde con responsabilidad a la urgencia nacional de mejorar la gestión de residuos sólidos y proteger la salud pública.

“La subasta inversa es un procedimiento eficaz para la selección de proveedores, ya que permite a los oferentes competir reduciendo sus precios de manera dinámica. Esto no solo favorece la obtención de mejores precios para la entidad contratante, sino que también promueve la transparencia y la equidad en el proceso de contratación. La puja electrónica a través del SECP facilita un entorno competitivo, optimizando recursos y fomentando la participación activa de varios oferentes. Este método garantiza que se obtengan ofertas más competitivas, beneficiando así al presupuesto y a la calidad del servicio o producto final”.

Las empresas Viamar, Bonanza Dominicana, Peravia Motors, Equimax, Importadora Cordero y MTE GROUP calificaron de “restrictiva y discriminatoria” el pliego de condiciones contenido en la licitación del Ministerio Administrativo de la Presidencia (Mapre) y reclamaron transparencia en ese proceso; al mismo tiempo, pidieron al ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, suspender la licitación y modificar el pliego de condiciones en la licitación CCC-SI-0001.

“En cuanto a las cantidades y el tiempo de entrega, es oportuno indicar que, en los procesos de subasta inversa, el oferente ganador obtiene la información al momento del cierre de la puja electrónica. Por tanto, aunque el pliego establecía que la primera entrega de 70 unidades debía realizarse en un plazo máximo de 5 días calendarios, contados desde la notificación de la certificación del contrato por la Contraloría General de la República, el plazo real para el adjudicatario era de 43 días para esta primera entrega. Esto se debe a que, conforme al cronograma, el 19 de mayo se proporcionará al oferente ganador la información del resultado de la puja electrónica y la certificación del contrato se emitiría el 26 de junio”, indica el Mapre.