Contribución

A pesar de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha señalado que no existe evidencia científica que justifique una tercera dosis de la vacuna contra la covid, es loable la disposición del Colegio Médico Dominicano (CMD) de colaborar en la lucha contra la pandemia.

Antes que criticar la prontitud con que el Gobierno anunció la aplicación de una tercera dosis, incluso diferente a las que se han utilizado, el presidente del gremio, Waldo Ariel Suero, la consideró necesaria para prevenir la expansión del virus.

De esa manera Suero ayuda a vencer la resistencia que todavía persiste contra el actual proceso de vacunación.

La OPS sólo ha establecido que no hay evidencias de que se necesite un refuerzo, pero no ha dicho que no es necesario, sino solicitado que no se apresure su aplicación. La aclaración podría ayudar a bajar la contrroversia.