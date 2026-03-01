Infraestructura y equipamiento son inversiones fundamentales en los servicios de salud. Pero el doctor José Joaquín Puello, cual maestro de la medicina, observó un detalle por el que necesariamente se tiene que velar para garantizar un mejor servicio a los pacientes: la humanización de las atenciones.

Puello, director de Cecanot, recalcó que la medicina es un aprendizaje en valores que nace en el hogar de la necesidad de servir.

No aludió a ningún caso en particular, pero son más que conocidas las quejas de pacientes por la desidia que atribuyen a médicos que rehúyen la relación con las personas.

Con la gran cantidad de personas que acuden a los hospitales públicos en procura de atenciones las autoridades y los gremios profesionales deben hacer más para que el aspecto humano se tome más en cuenta en los servicios sanitarios.