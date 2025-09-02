SANTO DOMINGO.- Uno de los dos hombres que murieron ayer en un enfrentamiento a balazos y que fue condenado a 10 años en relación al atentado contra el expelotero de Grandes Ligas David Ortiz, había sido puesto en libertad por el Juez de la Ejecución de la Pena de San Cristóbal, bajo el fundamento de que cumplía con las condiciones para obtener la libertad condicional.

El intento de asesinato al expelotero se produjo el 9 de junio del 2019 y los imputados fueron condenados el 27 de diciembre del 2022.

El magistrado José Manuel Arias puso en libertad a José Eduardo Ciprián Lebrón (alias Chuki), condenado a diez años de prisión y quien murió la madrugada de ayer durante un tiroteo en el sector Libertador de Herrera, Santo Domingo Oeste.

José Eduardo Ciprián Lebrón fue liberado bajo condiciones tras cumplir parte de su condena por el juez José Manuel Arias

El juez José Manuel Arias M, otorgó la libertad condicional el 19 de noviembre de 2024 al interno José Chuky, mediante Resolución núm. 1527-RES-2024-00341.

Ciprián Lebrón había sido encontrado cumpable de de violar los artículos 265, 266, 59,. 60, 2, 295, 296, 297, 298 y 302 del Código Penal Dominicano; y 66, párrafo V de la Ley 631-16, sobre Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados en perjuicio de Luis Jhoel López Durán, David Américo Ortiz Arias y Sixto David Fernández Vásquez.

Ministerio Público

El Ministerio Público estuvo representado por el procurador de corte Wandy Ramírez Adames, de San Cristóbal, quien se opuso a la libertad condicional porque algunas documentaciones que se presentaron carecían de valoración, “lo digo porque no vemos la certificación de conducta y según la misma documentación el interno participó en el hecho desde el mismo centro”, recoge la propia resolución.

El representante del órgano persecutor observó que el garante mintió al decir que conocía al interno.

Pese a la oposición del Ministerio Público, Ciprián Lebrón prometió vivir en Catalina, Baní. Le sirvió de garante Luis Miguel Lugo Ramírez, quien prometió dar trabajo al interno. También el abogado Dorian Carlos Phillips Pérez, quien lo representó.

La decisión, contenida en la Resolución No. 1527-RES-2024-00341, se emitió el 19 de noviembre de 2024, tras acoger la solicitud presentada por los abogados Dorian Carlos Phillips Pérez y Eladio Paula Sánchez, en virtud de que el recluso cumplió con los requisitos establecidos en la legislación vigente para acceder a ese beneficio.

El tribunal, presidido por el magistrado José Manuel Arias M., concluyó que Ciprián Lebrón reúne las condiciones legales para la libertad condicional, en aplicación de lo dispuesto por el Código Penal Dominicano, la Ley 113-21 que regula el Sistema Penitenciario Nacional, y la Resolución 2087-2006 sobre humanización de la pena.

Durante la audiencia, el interno manifestó su compromiso de reintegrarse a la sociedad y cumplir con las disposiciones judiciales que acompañan su liberación.

Con esta decisión, las autoridades resaltan el principio de humanización del sistema penitenciario y la importancia de brindar segundas oportunidades a quienes han mostrado avances en su proceso de rehabilitación.

Arrepentimiento

En la solicitud de la libertad provisional, el condenado José Eduardo Ciprián Lebrón(CHuky), presentó al tribunal una carta de arrepentimiento manuscrito por él, una carta de garante Luis Miguel Hugo Ramírez, una evaluación psicológica y la certificación de cursos realizados, así como la documentación procesal descrita en la cronología del proceso.