SANTO DOMINGO. – En el marco de la Feria Nacional Agropecuaria 2026, el Banco Agrícola anunció la disponibilidad de recursos para apoyar la tecnificación y modernización de la producción agropecuaria, con financiamientos a una tasa de feria del 6 % anual.

Dicha iniciativa está dirigida a medianos y pequeños productores, tanto individuales como organizados en cooperativas, como parte de la apuesta del Gobierno a la tecnificación y modernización de la producción y comercialización de alimentos.

Durante la feria, el Banco Agrícola exhibe en su stand modernas herramientas y sistemas de labranza de la tierra, que van desde un cuarto frío autosuficiente hasta una finca de arroz con riego sin inundación.

“En esta oportunidad, a través de los préstamos del Bagrícola, estamos apostando a la innovación tecnológica en el campo”, expresó Fernando Durán, administrador de la institución crediticia.

“Estamos trabajando para motivar a los productores a adoptar nuevas formas de producción y diversificar los cultivos”, insistió el funcionario estatal.

Igualmente, un biolaboratorio donde se muestran variedades de arroz que consumen menos agua.

Tecnificación

En el centro del estand de la entidad bancaria se encuentra la demostración de un sistema de producción acuícola interconectado, en el que se observa como la producción de lechuga y peces forman un sistema rotativo donde los peces consumen los desechos de la lechuga y el agua con los desechos de los peces se utiliza nuevamente como abono para las plantas.

También puedes leer: Fondos de inversión dominicanos crecen 32% y alcanzan RD$446 mil millones

Cerca de ahí, el Bagrícola exhibe un moderno cuarto frío autosuficiente que funciona de manera híbrida con paneles solares, que puede ser fabricado con el tamaño que el cliente elija. La función principal de esta tecnología es el almacenamiento de vegetales, carne o leche.

Entre las tecnologías presentadas se encuentran sistemas de producción hidropónica con cultivos, bajo ambientes controlados, de arándanos, frambuesas y tres variedades de tomates.

El stand exhibe, también, un sistema de riego por goteo, donde los productores reciben todas las instrucciones sobre su manejo.

El estand dispone además de un salón de capacitaciones donde se ofrecen conferencias sobre relativos a la siembra, cultivo y comercialización de comestibles, con expertos de la más alta calificación.

También, se destaca el programa Campo Joven, que ofrece financiamientos a tasa cero para jóvenes cuyas edades oscilan entre 18 y 35 años que deseen emprender en el sector agropecuario.

En el mismo stand del Bagrícola, los productores pueden enterarse de todas las oportunidades que les ofrece el programa gubernamental “Barri-Riego«, que implementa esa institución crediticia junto a la Dirección de Tecnificación de Riego, cuyo objetivo es fomentar la modernización y tecnificación de los sistemas de riego en el sector agropecuario, para optimizar el uso del agua y aumentar la productividad.

La feria fue inaugurada el 12 de este mes y se extenderá hasta el 22, en la Ciudad Ganadera.

Ofrece exhibiciones de ganado y agricultura, subastas de animales, demostraciones de maquinaria y tecnología agrícola, así como espacios de comercialización de productos del campo.