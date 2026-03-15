Vaguada provocará aguaceros de carácter moderado, según Meteorología

Santo Domingo.- Un anticiclón se mantiene incidiendo sobre la geografía dominicana, pero se espera la llegada de una vaguada a partir de la noche de hoy domingo, por lo que la actividad de lluvia se mantendrá de manera moderada en varias provincias, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

Se espera para este lunes aguaderos moderados sobre zonas de las provincias Barahona y Pedernales, así como poblaciones ubicadas en el área de la Cordillera Central, de acuerdo a Meteorología.

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El organismos pronosticó que desde las primeras horas del domingo hasta la mañana del lunes se registrarán chubascos en esas poblaciones.

Asimismo, informó que la temperatura se mantendrá agradable en gran parte del territorio dominicano, principalmente en la provincia La Vega.