Corporán en Nueva York

Por Ángel Puello angelpuello@gmail.com |

Una de las cosas que más me preocupa de mi país es comprobar que algunas calles muy famosas llevan el nombre de personas que no se ganaron ese mérito en vida, muchas con nombres de criminales.

Muchos nombres se han puesto por influencia política, otras porque los que escribieron una parte de la historia hablaron mentiras colocando a determinados personajes en un sitial inmerecido.

Mi observación viene por la preocupación de que una calle todavía no lleva el nombre de Rafael Corporán de los Santos. Fui de los fundadores del inolvidable programa Sábado de Corporán y en ese tiempo me tocó conocer a ese hombre con una preocupación social fuera de lo común, ya que no tenía límites para ayudar a resolver los problemas de los más necesitados.

Fue también un ejemplo de superación donde comenzó trabajando como limpiabotas, lavador de carros, vendedor de periódicos entre muchas otras cosas, luego llegó a tener uno de los circuitos de emisoras más grandes del país, donde muchos locutores y periodistas se forjaron; logró ser el dueño y conductor del programa de televisión más popular y humano del país hasta llegar a ocupar el puesto de alcalde de la capital dominicana.

Debería darnos vergüenza de que que sin existir una calle en nuestro país que lleve su nombre, en febrero del 2019 Rafael Corporán de los Santos fue inmortalizado con el nombre de una calle en la 176 St. y Broadway del Alto Manhattan de Nueva York, por una iniciativa del concejal dominicano Ydanis Rodríguez.

En el 2021, el Senado aprobó a unanimidad, por iniciativa de Franklin Romero, designar la calle Charles Sumners, donde operaba el circuito radial, con el nombre Corporán. El proyecto lleva dos legislaturas en la Cámara de Diputados; eso no se entiende.