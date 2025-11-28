La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazó un recurso de apelación interpuesto por el bachatero Zacarías Ferreira de la Cruz, condenado al pago de 20 millones de pesos por alegadamente plagiar la canción “Te quiero a ti” del cantautor español Danny Daniel.

La decisión, dictada por los jueces Ysis Muñiz Almonte (presidenta), Luis O. Jiménez Rosa y Teófilo Andújar Sánchez, constituye un giro determinante en un caso que había sido previamente declarado con absolución penal para el imputado.

El recurso de apelación fue interpuesto en fechas 21, 26 y 27 de mayo de 2025 por los abogados de la víctima querellante, Daniel Cándón de la Campa (Danny Daniel).

El tribunal rechazó la apelación presentada por el propio imputado Zacarías Ferreira, sometida a través de sus abogados Carlos Salcedo Camacho, Edwin Rafael Espinal Hernández y Mariellys Almánzar Mata.

Los jueces concluyeron que dicho recurso violentaba los artículos 17, 19, 20, 21, 169, 175 y 177 de la Ley 65-00, y que la argumentación resultaba improcedente frente a los fundamentos legales y probatorios de la causa.

En su tercer punto esencial, la Corte declara con lugar las apelaciones interpuestas por Danny Daniel en calidad de víctima, querellante y actor civil.

Como consecuencia, los jueces anulan completamente la sentencia recurrida, que había declarado la absolución penal de Ferreira, no así en lo civil. La Sala ordena la celebración de un nuevo juicio, en un tribunal diferente al que dictó la decisión anulada, en virtud del artículo 422, numeral 2, del Código Procesal Penal.

En su numeral cuarto, la Corte dispone que el proceso sea remitido a la Presidencia de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, para que este órgano apodere a un tribunal distinto al que emitió la sentencia anulada.

El tribunal también conmina a las partes a cumplir estrictamente con el artículo 305 del Código Procesal Penal una vez sea fijada la nueva audiencia.

Imponen costas al imputado

En su sexto ordinal, la sentencia establece que el imputado Zacarías Ferreira deberá pagar las costas procesales causadas en la instancia judicial, las cuales serán distribuidas a favor de los abogados Joselito Bautista Encarnación y Manuel Mateo Calderón, quienes acreditaron haberlas.