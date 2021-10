Corte se reserva fallo de recurso Andy Dauhajre

La Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional se reservó para el día 3 de noviembre el fallo del recurso interpuesto por el economista Andrés (Andy) Dauhajre para que se anule la sentencia del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional que revocó el archivo de una investigación en su contra por supuestamente haber recibido sobornos de Odebrecht para la construcción de Punta Catalina.

Dauhajre fue sometido a la justicia por el exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo Guido Gómez Mazara, quien es representado por el abogado Domingo Rojas Pereyra. En tanto que el economista es representado por los abogados Eric Raful y Santiago Rodríguez.

En mayo el Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional acogió una objeción sometida por Gómez Mazara en contra del archivo de la investigación que fue dispuesta durante la gestión de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República.

Gómez Mazara adujo que en la anterior gestión de la Procuraduría se “dejó al descubierto la intención del poder político de proteger todo un escándalo de corrupción caracterizado por un contrato entre Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee) y Andrés Dauhajre de US$750, 000,00 y en el que la compañía Baker Street Financial y Fincastle Enterprises, LTD, aparecen recibiendo montos millonarios a favor del economista y la compra de un apartamento en la ciudad de New York”.

También ha sostenido que han sido los mismos delatores de todo el proceso de Odebrecht los que establecieron que los mecanismos de pago se ejecutaban por vía del Departamento de Sobornos.

El tribunal de alzada conoció ayer dicho recurso, para fallarlo el 3 de noviembre.

Se conoció a puertas cerradas, a solicitud de Dauhajre, contra quien había orden de arresto por no comparecer ni excusarse en anterior audiencia.