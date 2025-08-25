La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional decidió este lunes dejar sin efecto los recursos de apelación presentados por dos de los querellantes en el proceso por la tragedia de la discoteca Jet Set. La medida fue adoptada luego de que ambas partes llegaran a un acuerdo, informó la defensa de los dueños del centro de entretenimiento.

El tribunal, presidido por la magistrada Isis Muñiz y conformado por los jueces Teófilo Andújar e Ingrid Fernández, conoció el desistimiento de Luis María Delgado Araujo y Rossi Milanés Feliz Medina, quienes pactaron con los propietarios Antonio y Maribel Espaillat.

Según consta en el documento firmado el pasado 22 de agosto, la señora Delgado Araujo renunció a cualquier tipo de reclamo o indemnización y otorgó poder a sus abogados, Anyelo Starling Hernández y Pedro Ismael Cordero Familia, para formalizar el desistimiento en representación de su hija menor de edad, Arlene Valenzuela Delgado.

Esta decisión se suma a la adoptada recientemente por la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación, que desestimó los recursos de apelación del Ministerio Público y de otros querellantes que solicitaban prisión preventiva contra los hermanos Espaillat.

La jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente, había dispuesto su libertad con medidas de coerción consistentes en garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.

El colapso ocurrido el pasado 8 de abril en la discoteca Jet Set dejó un saldo de 235 muertos y más de 80 heridos, mientras se celebraba la tradicional fiesta de los lunes animada por el merenguero Rubby Pérez, quien también falleció en el siniestro.

Aunque se han producido acuerdos con algunos querellantes, persisten demandas millonarias que incluyen no solo a los propietarios del establecimiento, sino también al Estado dominicano y al Ayuntamiento del Distrito Nacional, a quienes se les atribuye un supuesto incumplimiento en la supervisión y aplicación de medidas de seguridad en el local.