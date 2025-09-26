Las exportaciones de productos agrícolas tradicionales de República Dominicana registraron una suma de US$1,673.5 millones durante enero-agosto de 2025, cifra que equivale a un incremento de 14.4% respecto a igual período de 2024, de acuerdo a datos de la Dirección General de Aduanas (DGA).

Este monto conjunto exportado en café, azúcar, cacao y tabaco representa, a su vez, un aumento absoluto de US$211.2 millones respecto a los US$1,462.3 millones reportados en enero-agosto del año pasado.

El principal motor de este incremento fue el cacao, que mostró un desempeño sobresaliente. Sus ventas externas pasaron de US$358.8 millones en enero-agosto de 2024 a US$584.6 millones en igual lapso de 2025.

Este desempeño señala un crecimiento de 225.8 millones en valores absolutos y un 62.9% en términos relativos, lo que refleja, a su vez, tanto la fortaleza del producto en los mercados internacionales como la capacidad exportadora del país.

El café también contribuyó al crecimiento general, al pasar de US$26.5 millones a US$33.5 millones en el período observado. Aunque en valores absolutos el incremento fue de apenas siete millones de dólares, su porcentaje de crecimiento alcanzó un 26.4 %.

Caída y el líder

En contraste a los otros dos productos, las exportaciones de azúcar experimentaron una caída de 15.7% interanual.

En el período enero-agosto de 2024, este generó US$177.6 millones, mientras que en igual período de 2025 bajó a US$149.7 millones, lo que representa una disminución de US$27.9 millones.

El comercio del tabaco dominicano en aguas extranjeras se mantuvo estable, aunque con un crecimiento leve.

Este es considerado tradicionalmente como el producto agrícola líder en exportaciones.

Sus ventas externas pasaron de US$899.4 millones a US$905.7 millones durante los períodos mencionados, lo que significa un crecimiento tan solo de 0.7% que equivale a US$6.3 millones.

Pese a la tímida mejora, este rubro continúa siendo el de mayor peso en el total exportado.

El desempeño del cacao y la recuperación del café compensaron la baja del azúcar y la moderación del tabaco, asegurando un resultado positivo.

Sólo azúcar bajó

El balance general de los cuatro productos tradicionales muestra que tres de ellos (café, cacao y tabaco) registraron aumentos, mientras que solo el azúcar presentó una caída. Esta dinámica permitió que, en conjunto, las exportaciones agrícolas tradicionales crecieran 14.4 %, consolidando su importancia.