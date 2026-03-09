Crece un 16 % las mujeres conductoras de Didi Moto en RD

Santo Domingo.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, qie se conmemoró ayer 08 de marzo, la plataforma de movilidad DiDi reveló un crecimiento en la participación femenina dentro de su ecosistema digital en el país.

Según datos de la compañía, el número de mujeres que generan ganancias adicionales a través de la opción DiDi Moto aumentó un 16 % entre 2024 y 2025.

El reporte indica que las solicitudes de viaje completadas por mujeres en esta modalidad crecieron un 32 % durante el mismo periodo.

Participación de mujeres

Datos de la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT), citados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), sitúan la participación laboral de las mujeres en un 53.5 %, una cifra notablemente inferior al 78.3 % registrado por los hombres en 2024.

Gran parte de esta inactividad femenina se vincula a responsabilidades del hogar y cuidados familiares. En este contexto, soluciones de movilidad en dos ruedas como DiDi Moto se presentan como un «puente» para que más dominicanas administren su tiempo según sus prioridades.