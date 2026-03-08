La conmemoración del Día Internacional de la Mujer es el homenaje más solemne con que se exalta la batalla que han tenido que librar las damas para reivindicar la igualdad de género, sus derechos y su participación en el ejercicio del poder.

Desde 1977, cuando fue oficializado por la ONU, el 8 de marzo de cada año representa una jornada de reflexión sobre la equidad, la justicia y los desafíos que ha tenido que enfrentar la mujer para ejercer sus prerrogativas.

Por aquí es extraordinario el lugar conquistado por la mujer en los principales aspectos del desarrollo social y económico, aunque todavía es víctima de una gran violencia machista. Se trata de una epidemia que no se ha podido erradicar por factores educativos y culturales que atan al hombre con el dominio por medio de la fuerza y del orgullo. Muchas mujeres pierden la vida a manos de sus parejas o exparejas que las ven como objetos de su propiedad.

El Día Internacional de la Mujer, cuyo origen está asociado a movimientos obreros de principios del siglo XX, es una fecha muy apropiada para reconocer los aportes del denominado sexo opuesto al desarrollo de la ciencia, el arte, la cultura y la lucha por el poder político.

Con su integración a la sociedad, la mujer es un ente activo, que no se limita, como en otros tiempos, a tareas hogareñas. En República Dominicana son muchas las mujeres de todos los estratos sociales que hoy constituyen verdaderos ejemplos por sus aportes y superación.